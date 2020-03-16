Оригинальная система тренировок Бобровского. Голкипер поддерживает форму во время вынужденного отпуска

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, который, как и другие игроки НХЛ, находится в вынужденном отпуске, показал, как старается не терять форму. Российский вратарь использует оригинальную систему тренировок.

Согласно изначальным рекомендациям НХЛ, игроки должны были находиться в городах своих команд, за исключением тех случаев, когда их семьи живут в других городах.

По состоянию на утро 16 марта количество инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире превысило 169 тысяч человек. На планете уже более 150 стран и территорий, где обнаружили вирус — среди них и Украина.

Более 77 тысяч человек во всем мире уже вылечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 6,5 тысяч.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

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