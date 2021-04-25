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О'Райлли, Уигар и Годро — звезды игрового дня в НХЛ

10:21

Стали известны звезды игрового дня НХЛ.

Третьей звездой стал нападающий «Калгари» Джонни Гордо. В его активе — дубль в ворота «Монреаля» (5:2).

Вторая звезда — защитник «Флориды» Маккензи Уигар с 4 (1+3) очками в матче с «Каролиной» (4:3 ОТ).

Первая звезда отдана капитану «Сент-Луиса» Райану О'Райлли с 4 (3+1) очками в матче с «Колорадо» (5:3). Он забил второй хет-трик в этом сезоне.

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