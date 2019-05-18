О'Райлли расхвалил звено Барбашева

Нападающий "Сент-Луиса" Райан О'Райлли после четвертого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли против "Сан-Хосе" (2:1, 2-2) отметил важность четвертого звена, которое забила быстрый гол в этой встрече. Отличился российский нападающий Иван Барбашев.

- Посмотрите, какое у них получилось начало, они задали тон всей встречи, - цитирует О'Райлли официальный сайт НХЛ. - Это такое звено, которое поставить в любую ситуацию, и оно будет эффективно. Они подарили нашей команде свою великолепную первую смену и очень важный гол, поставили соперника в неудобное положение. Это показывает глубину нашей команды и то, насколько мы сильны.