Форвард «Сент-Луиса» Райан О'Райлли поделился ожиданиями от первого раунда плей-офф НХЛ против «Миннесоты».

«Я думаю, что эта команда лучше всех умеет забивать шайбы в ворота. Мы набираем обороты в атаке, это довольно опасно. Игра в плей-офф, очевидно, будет намного более плотной, более жесткой, так что я взволнован. Мне нравится наша команда, и я с нетерпением жду этого вызова против «Миннесоты», которая играет в невероятный хоккей. Это будет война», — приводит слова О'Райлли официальный сайт НХЛ.

«Сент-Луис» в первом раунде плей-офф встретится с «Миннесотой». Первая игра пройдет 3 мая в Сент-Поле и начнется в 4:30 мск.