О'Райлли признан первой звездой матча "Сент-Луис" - "Бостон"

Форвард "Сент-Луиса" Райан О'Райлли признан первой звездой четвертого матча финала Кубка Стэнли против "Бостона" (4:2). В этой игре он сделал дубль.

Второй звездой матча стал защитник Алекс Пьетранджело, набравший два очка за результативные передачи. Третья звезда дня - форвард "Блюз" Закари Сэнфорд, сделавший результативный пас.

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