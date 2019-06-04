О'Райлли признан первой звездой матча "Сент-Луис" - "Бостон"

Форвард "Сент-Луиса" Райан О'Райлли признан первой звездой четвертого матча финала Кубка Стэнли против "Бостона" (4:2). В этой игре он сделал дубль.
Второй звездой матча стал защитник Алекс Пьетранджело, набравший два очка за результативные передачи. Третья звезда дня - форвард "Блюз" Закари Сэнфорд, сделавший результативный пас.
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https://www.nhl.com/ru/gamecenter/bos-vs-stl/2019/06/03/2018030414#game=2018030414,game_state=final,game_tab=stats
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