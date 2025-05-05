Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

5 мая, 09:17

Определились все пары второго раунда Кубка Стэнли

Руслан Минаев
«Виннипег» победил «Сент-Луис» и стал последним участником второго раунда Кубка Стэнли.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Стали известны все участники второго раунда плей-офф НХЛ в сезоне-2024/25.

Пары 1/4 финала Кубка Стэнли:

«Виннипег» — «Даллас» — начало серии в ночь на 8 мая (4.30 мск)

«Вегас» — «Эдмонтон» — начало серии в ночь на 7 мая (4.30 мск)

«Торонто» — «Флорида» — начало серии в ночь на 6 мая (3.00 мск)

«Вашингтон» — «Каролина» — начало серии в ночь на 7 мая (2.00 мск)

Обладателем Кубка Стэнли-2024 стала «Флорида», которая в финальной серии обыграла «Эдмонтон» со счетом 4-3.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
Читайте также
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
Гаврилов предложил упростить досрочный выход на пенсию за длительный стаж
WSJ узнала об обосновании США ударов по судам Венесуэлы
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Политолог оценил положение русского языка на Украине
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Популярное видео
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2025: плей-офф НХЛ в Восточной и Западной конференциях
«Эдмонтон» — «Флорида»: трансляция матча финала Кубка Стэнли начнется в 3.00 мск 15 июня
Форвард «Эдмонтона» Скиннер — о финальной серии с «Флоридой»: «Это будет волнительно»
Новый контракт Орлова, вызов для Свечникова, дебют Никишина против Овечкина: итоги сезона россиян из «Каролины»
В финале Кубка Стэнли-2025 сыграют трое россиян
НХЛ объявила даты матчей финальной серии Кубка Стэнли
Перри — о выходе в финал Кубка Стэнли: «Мы обещали, что вернемся»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • maxcds

    Ну так Капризов после травмы. Плюс в клубе ничего не сделали чтобы не спалить понапрасну 5летний контракт. О чем предупреждал с первого же дня. Поэтому прогноз 4-0 это наказание, а не вера:wink: Дорэмифасольки получили 7 игру токмо благодаря газетному. Зря его считал топом. Ну и ни одной везины заслуженной у него нет. Теперь это понятно всем))) Монтреал устроил проблемы кепс. Счет не отражает происходившего на площадке.

    06.05.2025

  • Вяземский

    Ваш-Каро 4:2 просто хочется) Тор-Фло 2:4 без вариантов для неудачников. Вин-Дал 2:4 а ведь должна была быть пара Кол-СЛБ)) Вег-Эдм 4:2 без шансов для неудачников) P.S. 5/2 по первому. Помешали хотелки))) в двух парах и лоси... такие лоси

    06.05.2025

  • alehan.227472

    согласен!

    06.05.2025

  • Kungur79

    Вашингтон - Каролина 4-3 Торонто-Флорида 1-4 Виннипег-Даллас 3-4 Вегас-Эдмонтон 3-4 Тоже в детстве "расписывал" чемпионаты.

    05.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Добавлю, что несмотря на ставку на Торонто болеть буду за Флориду. Ибо в Торонте наших нет.

    05.05.2025

  • Ирина

    Хуже потому, что нельзя так не верить в Капризова и Ко, а также в СЛБ и при этом так верить в Монреаль :)

    05.05.2025

  • Царь Горох

    1. Виннипег - Даллас 2:4 Хеллибуск показал свое истинное лицо + травмы против, наоборот оздоровления в стане и без того сильной команды. Даллас, по идее, вообще конференцию брать должен. 2. Вегас - Эдмонтон 4:3 Во-первых, это моя хотелка. Но серия должна быть упорной. Дно начинает играть, когда прижимают их к стенке. А Вегас - это не ЛАК - Нефть может и не успеть вернуться. Плюс, 9 мая скоро - ух, Драйзайтль негодник, уууу!!! 3. Торонто - Флорида 3:4 Метис уже не торт, но пошуметь там есть кому! Но все-таки Фло посолиднее и умеет посидеть вторым номером. 4. Вашингтон - Каролина 4:3 Хотелка, однозначно! Ови! Дед пылит, как молодой. Как вижу рожу Бриндамора, рука непроизвольно тянется к пистолету))

    05.05.2025

  • Женек10

    Первый раунд 6 проходов и 2 счета. Подвели все теже, Тампа и Лавины...

    05.05.2025

  • Женек10

    Флорида 4-1 Вашингтон 4-3 Даллас 4-2 Вегас 4-3

    05.05.2025

  • maxcds

    А нет. Виноват. По кепс неправильно увидел.

    05.05.2025

  • maxcds

    Где-то видел такой прогноз с точностью до счета в каждой из серий:writing_hand:?:ok_hand::trophy:

    05.05.2025

  • maxcds

    В чем "хуже"? Я тоже хотел Тампу видеть во 2 раунде. И что не так с "итого"?:thinking:Ежели токмо итого газетный незаслуженно идет далее.

    05.05.2025

  • Ирина

    Поясню. Сначала написала комментарий, потом стала читать мнения и оценки других :)

    05.05.2025

  • Ирина

    Спасибо. Я "не дошла" до этого Вашего комментария и уже свой написала :)

    05.05.2025

  • Ирина

    Прогноз "хуже" моего, а "Итого" почему-то больше :)

    05.05.2025

  • Ирина

    Тогда и на следующий этап :) Торонто-Флорида 2-4 (Пантерз сбалансированнее и 3-4 тройки сильнее у них на мой взгляд. Также как Кучерова "закроют" Марнера и Нюландера, да и всё) Вашингтон-Каролина 4-3 (тренер у Вашингтона посильнее что-ли) Виннипег-Даллас 1-4 (Хэллибак не впечатлил, а Даллас впечатлил) Вегас-Эдмонтон 4-3 (действительно всё сложно, но "нижние" звенья Вегаса, думаю, решат вопрос)

    05.05.2025

  • Ирина

    Таков был мой "прогноз" :) Торонто-Оттава 4-2 Тампа-Флорида 4-2 Вашингтон-Монреаль 4-2 Каролина-НДД 4-2 Виннипег-СЛБ 4-3 Даллас-Колорадо 4-3 Вегас-Миннесота 4-2 ЛАК-Эдмонтон 4-3 Итого: верно указаны 6 победителей, в том числе 4 результата серий. Конечно, ожидала больше от ЛАК, а против Тампы "ставить" не могу :)

    05.05.2025

  • Pavel Egorchenckov

    могешь! Поставить бабок теперь чтоли)

    05.05.2025

  • inspire

    а где факторы? )))

    05.05.2025

  • True Timati

    Вашингтон - Кэролайна 4-2 Торонто - Флорида 1-4 Вегас - Эдмонтон 4-3 Виннипег - Даллас 1-4

    05.05.2025

  • shurikfromkaragay

    За первый раунд у меня 5 исходов и 2 счета итого 7 очков (https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/news/opredelilas-setka-pley-off-nhl-i-kubka-stenli-2319007/#sharedComment=13989893): «Торонто» — «Оттава» 4-1 (Пора уже) «Тампа-Бэй» — «Флорида» 4-3 (Будет битва - не угадать. Тут хотелка) «Вашингтон» — «Монреаль» 4-1 (Не вижу - чем Монреаль может взять) «Каролина — «Нью-Джерси» 4-0 «Виннипег» — «Сент-Луис» 2-4 (Хелибак- тыква?)«Даллас» — «Колорадо» 4-3 (Паровозик Валера не вывезет)«Вегас» — «Миннесота» 4-0 (Просто сильнее)«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» 4-3 (Надо бы уже) Прогноз на второй раунд: Вашингтон - Каролина 4-2 (Дубовый хоккей не пройдет) Торонто - Флорида 4-3 (Пора уже) Виннипег - Даллас 2-4 (Хелли - тыква) Вегас - Эдмонтон 4-2 (Глубина должна решить)

    05.05.2025

  • maxcds

    Годится.

    05.05.2025

  • Archon

    Из ближайшего будущего. "Торонто" - "Флорида".Объективно - кошаки сильнее. У "Торонто" есть только одна ударная тройка..У "Флош" - все пятерки ровненькие. как на параде..Плюс Бобёр в калитке.. В данном раскладе я не дам за "Торонто"(несмотря на всё их "богайство")..и трамвайного билета.. Это с "Оттавой" им было легко..А тут + всё по-взрослюму, молодые люди!!! з.ы. Из статистики: из пяти последних личных замесов четыре выиграла "Флорида".

    05.05.2025

  • maxcds

    Можно по правилам НХЛовского брекета считать, но там очень мало дают за точно угаданный счет. Повторю свою мысль на примере: лучше угадать 4-5 исходов с точным счетом в сериях, чем все 8 исходов без точно угаданных счетов. Я б вот себе угаданные по исходу серии СЛБ-Винни и Минни-Вегас не засчитывал, т.к. поставил на свипы. Что касается травм по ходу серий, то это существенное изменение условий, конечно. Но и давать возможность редактировать прогноз несправедливо, т.к. ты уже будешь знать текущий счет в серии и как она складывается по игре. Все ж травма это элемент игры. Типо такого же игрового момента как Дамба не забил в 3й игре Бобровскому при счете в серии 1-1. Поэтому в сослагательной вселенной - неизвестно быть бы тогда Флориде чемпионом...

    05.05.2025

  • polov

    Даллас - Вегас Не ясно - Флорида

    05.05.2025

  • чебуратор

    Вегас - Виннипег Вашингтон - Флорида

    05.05.2025

  • Юрий

    Считался-100%. Это как с Нерсом, не хрена там не толеранты живут))) Но за 7 млн в платежке, очень даже солидно, имхо

    05.05.2025

  • N.A.F.1974

    Я знаю.Вот первую и выиграть)На самом деле мне очень нравился Монтур.Особенно два года назад.В чемпионском ПО он и Экблада в PP подвинул(вроде).Джонс? Не знаю.Годами его контракт считался одним из худших.Но там и команда под стать.Посмотрим.

    05.05.2025

  • Юрий

    С точки зрения Болливуда (именно его, в Голливуде знают толк в драмах, трагедиях, а не только мелодрамах)))) -Рантанен) Но все же камбэк был походу периода. С точки зрения спорта, Пухи-100%! и рекордная шайба за 2,7 до конца (для 7 игр плей-офф), и с 3:1 ушли за 2 минуты до конца.

    05.05.2025

  • Andrew_BD

    хитер) продолжай в таком же духе)

    05.05.2025

  • Юрий

    Экблад только одну игру пропустит. Да и две игры в первом раунде, вряд ли можно занести ему в актив. А так защитник первой пары, не поспоришь. Но Джонс неплохо вписался в ряды ФП, не удивлюсь, если Арона не продлят летом.

    05.05.2025

  • Алексей Х

    Ещё бы на Каролину поставил)

    05.05.2025

  • Сергей

    Согласен, сложновато немного ))

    05.05.2025

  • Алексей Х

    ВК-КХ 4-2 ТМЛ-ФП 2-4 ВД-ДС 2-4 ЭО-ВГН 2-4

    05.05.2025

  • Сибиряк.1974.СМ

    Сложновато.Согласись,что где всё плюсуется-намного проще. Счёт-круто!держи двуху. Исход(результат)-молодец,,получай одно очко.

    05.05.2025

  • N.A.F.1974

    Но:очень много сыграли.Всех больше за 2 года.Отсутствие Экблада(правда и без него справлялись).Торонто в некотором смысле темная лошадка.Беруби некогда взяв СЛБ по ходу сезона привел команду к успеху.Посмотрим.Не стал бы списывать листьев. Вашингтон-Каролина 2-2 по сезону.В том числе самое сокрушительное поражение Кэпс потерпели как раз в 3-й игре.Замечу,что оба проигрыша пришлись на Б2Б.Не в пользу столичных игра спецбригад(особенно большинство).Ураганы образца 2025 не лучше прочих(эпохи Роди) команд.Все теже.Шквал бросков, высокий темп..Если бы за владение давали КС, то у Бриндамура было бы 5.Ну или 3.)Кэпс столько не бросают,но играют более умно.5-5 команды сопоставимы.Вратари норм.Но кто знает продолжит ли Топсон так же и что с здоровьем Андерсона.Кэпс крупней как команда.От PLD хотелось бы большего в атаке.И те и те могут.Надеюсь столичные выйдут в финал конференци.Считаю шансы есть и не призрачные.

    05.05.2025

  • Дайте ходу пароходу

    Я и в первом раунде Вашикам 0:4 давал)))) Зашло)))

    05.05.2025

  • объективный Артём =)

    Ну ну, продолжай.... =}

    05.05.2025

  • объективный Артём =)

    вот это точно от противного)

    05.05.2025

  • zeromanj

    Листья в шести (а что, а вдруг, раз в 50 лет и кленовая палка стреляет, и т.п.) Вши в семи (допустим придурки свалятся в физкультуру, ну и вдруг лучший забивала мира продолжит в том же духе и дальше) Виннипухи в шести (ну вот как-то Хеликобактер пилларис пристыдится и вдруг докажет что он внезапно лучший в мире и не зря получает призики регулярки, и вдруг шалфей на уколах выдаст базу) Нефть в семи (казино неприступным не выглядит, будут грабить, мальчонка и его приятель-фриц нищие и голодные до кубков)

    05.05.2025

  • N.A.F.1974

    Первый круг без сенсаций.Несколько удивителен проигрыш Тампы.Не столько факт,сколько как это было сделано.Колорадо могли,но вышло так как вышло.И так их осталось 8. Виннипег -Далас пожалуй самая предсказуемая пара. Отсутствие звездной силы ,неуверенная игра вратаря, травмы Шайфли и Мориси,Влад(при всем уважении 2С большую часть сезона- не говорит о большой глубине состава)и проч..Ковбои идут дальше.Уверенно. Вегас-Эдмонтон напротив , звездная сила у Нефти в кол-ве.Вегас (как отметили многие) не так чтобы был убедителен.Против аутсайдера в лице Миннесоты.Айкел(очень нравится) закрыл Кирилла.Сможет ли тоже сделать с МД и немцем?Большой вопрос. SH%-9,33,SV%-87,58 .Нефтяники вполне могут. Торонто-Флорида.Кошки как будто созданы для ПО.Злой форчек,колючие ,неуступчивые,запредельное кол-во хитов..Под кожу лезут\не чураются грязной игры.Наверное фаворит.

    05.05.2025

  • Сергей

    Я предлагаю такую систему подсчета очков. За точный результат 5 баллов. За угаданный исход 5 баллов минус разница. Например, прогноз 4-0 в реальности 4-3 , получается 5-3 = 2 балла.

    05.05.2025

  • объективный Артём =)

    Ну и че и че - по итогу что круче : перфоманс жадного фина или камбэк Пегов и победой во втором овере при бешенном антураже домашней арены? Я за Рантанена - хет-трик и 4 очка в 3 периоде решающего матча против родной команды - Голливуд отдыхает

    05.05.2025

  • Andrew_BD

    если брать по системе 1 очко за исход + 1 очко за счет, у СЭ 6+5=11

    05.05.2025

  • Andrew_BD

    у меня 7 исходов и 2 счета. типа, 9 очков по этой системе

    05.05.2025

  • Andrew_BD

    Кэпс-то за что так?

    05.05.2025

  • объективный Артём =)

    Не возможно не согласиться)

    05.05.2025

  • объективный Артём =)

    :grin::grin::grin:В голосовалке на сайте финал конфы вши-фло 60% след. пара только 16? И это почти полторы тыщи голосов. А на ветке например вши-каро примерно 50/50.Потому шо от людей следящих за НХЛией. Вот шо значит Ови на хайпе)

    05.05.2025

  • Сибиряк.1974.СМ

    Мы в детстве когда прогнозы делали,просто делали их перед каждым туром,накануне.И там могли учитывать изменения в составах перед каждым туром,ну или,пока в группах играли(на первом этапе) бывало ведь так,что были и проходные матчи(последние в группах после двух побед,или уже потерявшие шансы на выход в ПО).Короче,была возможность общаться каждый день. У нас такая система трудноорганизована. Да и нам это зачем? Мы тут просто "балуемся",поэтому пусть уже будет "всё просто".

    05.05.2025

  • Юрий

    Но и Морис теперь не физрук))

    05.05.2025

  • объективный Артём =)

    Не. Тут короч если самим придумывать простейшую систему то всегда будут моменты, которые отдаляют от объективности. По хорошему это нужно через какую-нить прогу, которая будет учитывать все- в том чтсле и разницу прогноза от результа и множество "подмоментов" как например неожиданная травма или дисква хокков и т. д. Там очки с дробями будут, но где мы такую возьмём? Вот и я не знаю)

    05.05.2025

  • ГлавПатриот

    У Торонтовки теперь ещё матёрый тренер, поверим снова.

    05.05.2025

  • ГлавПатриот

    Не у меня, эта система подсчета с официального брэкета НХЛ

    05.05.2025

  • inspire

    тебя ниже уже вспомнили ... ты торонту по счету еще угадал

    05.05.2025

  • maxcds

    Никакого рандома. Вообще считаю что ежели ставка на исход 4-0, а по факту серия закончивается в 7 играх это ну такое. Показывает что сила команд оценена неправильно. За угаданный исход с разницей в более 1 игру вообще бы баллов не давать. Сибиряк вон вообще предлагал за точно угаданный счет давать 2 балла. И я согласен с ним что это мегакруто, но разрыв не совсем справедлив будет.

    05.05.2025

  • zoolord

    Повторюсь, на этой ветке: Угадал, всем представителей 1/4 финала. Но счет в серии угадал только с Далласом. Попробую снова спрогнозировать: 1. Вашингтон - Каролина (4-2, Саня вытащит, да и вратари лучше); 2. Торонто - Флорида (2-4, защита, вратарь, да и отдыха больше было); 3. Виннипег - Даллас (3-4, сама непредсказуемость, но снова поставлю на Рантонена). 4. Вегас - Эдмонтон (4-3, вегас умеет вязать макдаков и драйзайтлей).

    05.05.2025

  • объективный Артём =)

    У Фифы более справедливая система подсчета чавоуж

    05.05.2025

  • Юрий

    100%)))

    05.05.2025

  • maxcds

    10 баллов

    05.05.2025

  • объективный Артём =)

    Все исходы угадал,а в "счете" больше рандома. Твоя система подсчета сбоит)Чел должен забирать золотую за 1 раунд)

    05.05.2025

  • inspire

    6 исходов и 4 счета у нее Ирина 18 дней назад Торонто-Оттава 4-2 (но болеть буду за Оттаву) Тампа-Флорида 4-2 (потому, что Тампа выиграет КС) Вашингтон-Монреаль 4-2 (рано еще Монреалю во второй круг выходить) Каролина-НДД 4-2 (Каролина просто сильнее) Виннипег-СЛБ 4-3 (пожалуй из-за вратаря) Даллас-Колорадо 4-3 (Даллас посильнее как команда) Вегас-Миннесота 4-2 (но болеть буду за последних) ЛАК-Эдмонтон 4-3 (также как и в случае с Далласом, ЛАК кажутся посильнее именно как команда. Исход серии полагаю "решат" нижние звенья, хотя лидеры обеих команд свое возьмут)

    05.05.2025

  • maxcds

    Ага, и это будет в серии КХ-ВК?

    05.05.2025

  • объективный Артём =)

    Скорее ставка на хитрожопость)

    05.05.2025

  • Юрий

    Пусть будет как с первым раундом, не угадаю одну серию))) Думаю, возражать никто не будет)

    05.05.2025

  • объективный Артём =)

    1.Вши - Каро ( 4-3 помимо Ови и правда думаю шо Карбз переиграет Родю) 2. Тор - Фло (3-4 Не, не готова пока тарантовка кошаков обуздать, хоть и будет рядом. Вратари и метис не в своей тарелке сыграют на руку Фло) 3. Пеги- Звезды ( 1-4 на уверенном, хотя есть небольшой шанс шо Хелли даст огня, но верится в это с трудом) 4. Вегас - Дно (4-1, также на уверенном. Одну проиграют на расслабоне и качестве от ДразМаков) ______________________ Получилось у меня, что Запад и Восток поменялись местами в плане "накала".Вот и поглядим

    05.05.2025

  • inspire

    да, по баллам он тебе уступил

    05.05.2025

  • maxcds

    Придет, надеюс. Посчитается.

    05.05.2025

  • maxcds

    Красавчик, все 8 исходов и 2 счета. Итого: 10 баллов.

    05.05.2025

  • Сибиряк.1974.СМ

    Там Ирина тоже много чего угадала вроде.

    05.05.2025

  • inspire

    zoolord 18 дней назад А давай и я, попробую прогноз сделать: Первый раунд Восточная конференция «Торонто» — «Оттава» 4-2 (Мэтьюс забьет) «Тампа-Бэй» — «Флорида» 2-4 (Куч на два фронта не вывезет) «Вашингтон» — «Монреаль» (4-2, Саня вперед) «Каролина — «Нью-Джерси» (4-2, поставим на фактор своего поля) Западная конференция «Виннипег» — «Сент-Луис» 4-1 (силы не равны, да и уставший Сент-Луис) «Даллас» — «Колорадо» 4-3 (поставлю на месть Рантонена) «Вегас» — «Миннесота» 4-1 (таже характеристика, что и в первой паре) «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» 1-4 (против Мака и Драза, но у них самая простая и предсказуемая серия, очень удобный соперник).

    05.05.2025

  • Andrew_BD

    а на второй раунд соглашусь с тобой во всем, кроме Вашингтона. могу быть субъективен, но верю в победу Кэпс 4-2 или 4-3

    05.05.2025

  • maxcds

    "Второй раунд - за гостями. Окромя Вегаса". Фло - Торонта, 4-2. Хотя Торонта ооооочень матерая, просто не повезло с сеткой. Фло впечатлила запасом и беспощадностью. Каролинги - Вашингтон. 4-3. Напрашиваются каролинги, болеть буду за кепс. Из-за Родиски. У Андерсена проблемы со здоровьем - шанс для ВК. Даллас - Винни. 4-1. В пяти, ежели вернутся Хейска и филиппинец и не вернутся Морисси и Шайфли. Едмонтон - Вегас. 3-4. Нефть - самовозка, но Вегас - убийца сезона))

    05.05.2025

  • Andrew_BD

    а я с тобой тогда согласился и не прогадал :))

    05.05.2025

  • Юрий

    Угадал 7 исходов и два счета в серии. «Подвели» Лавины (о чем не жалею))) Торонто-Флорида 3:4 (пока что не верю в кубковость Листьев, глубина Фло) Вашингтон-Каролина 2:4 (всеми клеточками мозга за Вашингтон, но Бринд’Амор когда-то должен взять Кубок с Каро))) в этой серии может сказаться фактор вратаря, в Каро с этим проблемы) Вегас-Эдмонтон 4:3 (очень сложный прогноз, но рискну на Рыцарей, глубина и защита как и с Фло, ЭО-нет вратарей) Виннипег-Даллас 2:4 ( Джетс не убедили в первом раунде, Даллас после мясорубки с Лавинами на эмоциональном подъеме).

    05.05.2025

  • Andrew_BD

    Интересно было проверить, насколько сбылся прогноз СЭ на первый раунд. На Востоке ими угадан счет всех четырех серий! На Западе они ожидали побед СЛБ и Колорадо со счетом 4-2, а в итоге выиграли Виннипег и Даллас со счетом 4-3. Но, надо сказать, было на тоненького и могло качнуться в любую сторону. Победы в серии Колорадо и Блюз потеряли сами в концовках. СЭ ожидал победу Вегаса 4-3, а в итоге было 4-2. Но тоже на тоненького, последние три матча могли закончиться в пользу любой из команд. В последней только Вегас вел до конца 3-1, хотя вроде как Минна играла хорошо и чуть не сравняла 3-3 в концовке. Счет серии ЛАК-Эдмонтон СЭ угадал.

    05.05.2025

  • Сибиряк.1974.СМ

    ну зря ведь! С учётом счёта ведь ещё интересней! Я когда мальцом был,мы во дворе прям целые чемпионаты мира по футболу "прогнозировали",человек 10 помню рубились в 1986м...

    05.05.2025

  • Сергей

    Юра Солдатенков и Osokin L/ тоже по 7 точных исходов

    05.05.2025

  • maxcds

    Итак, подведем итоги первого раунда. За угаданный исход - 1 балл, за точно угаданный счет - дополнительно 1 балл. Поехали. -- "Первый раунд - за хозяевами. Кроме королей". Оттава - Торонта, 2-4. Несмотря на результат очных встреч в регулярке. Торонта сильна как никогда. Крутая пара. Битва за Онтарио. Фло - Болтс, 1-4. Напрашивается Фло, но лучший хоккеист мира - в Тампе. Тоже жду яркой серии. Монтреал - Вашингтон, 3-4. Будет тяжело. Дьяволы - Каролинги, 1-4. Родя поступил неправильно, разочаровал. Пара сложновата для прогноза. СЛБ - Винни, 0-4. Или Хель не топ чтоли? Колорада - Даллас, 3-4. Оч интересная и сложная пара. ЭО - ЛК, 4-2. Состав нефти - наимощнейший, лосям не поможет ни теория вероятности, ни Кузьменка с домашней ареной. Минни - Вегас, 0-4. Вегас - убийца сезона)) --- 7 угаданных исходов = 7 баллов + 4 точных счета = 4 балла. Итого: 11 баллов. p.s. Интересно кто угадал все 8 исходов..

    05.05.2025

  • Сибиряк.1974.СМ

    ну тут просто нужно решить всем сообществом,как считать будем-и всё.

    05.05.2025

  • inspire

    в первом круге мой прогноз Алексей Х назвал прогнозом от противного ... твой пргноз назовем - ставка на нереальность ... если у буков сделать такой экспресс, то по кефу не выплатят, будут ограничения по максимальному выигрышу зы. фонбет на экспресс с такими ставками дает кеф 1421 )))

    05.05.2025

  • Сергей

    Смело:thumbsup: У меня в первом раунде слишком много хотелок было... в результате только 2 из 8 :rofl::rofl::rofl:

    05.05.2025

  • Дайте ходу пароходу

    Вашингтон - Каро 0:4 Торонто - Фло 2:4 Вегас - Эдмонтон 4:0 Виннипег - Даллас 4:3

    05.05.2025

  • ГлавПатриот

    Не так же было. За верно угаданного победителя в первом раунде (!) - 10 очков, за правильный счет серии +3 очка. За верно угаданного победителя во втором раунде - 25 очков.

    05.05.2025

  • Сибиряк.1974.СМ

    Не, хотелось бы прям чтоб в семи с победой Вашиков.

    05.05.2025

  • inspire

    Я уже писАл раньше,что хотелось бы чтоб Вашингтон выйграл у Каролины в 7 матчах =========================================== заберет, но быстрее )))

    05.05.2025

  • inspire

    в первом раунде угадал 4 исхода, счет не ставил Кепс - Каро 4:2, физрук не потянет против Карбза Листья - Кошки 2:4, кошаки не слабее самих себя годовалой давности Пеги - Звезды 2:4, ну тут яснее ясного, звезды могут проиграть, если только дурака будут валять Вегас - Нефть 4-3, тут сложно, самая ровная пара

    05.05.2025

  • Сибиряк.1974.СМ

    А очков у тебя сколько?Ты ж видел:за правильно угаданный счёт в серии-2 очка,за результат(просто угадал победителя)-1 очко.

    05.05.2025

  • Сибиряк.1974.СМ

    Я уже писАл раньше,что хотелось бы чтоб Вашингтон выйграл у Каролины в 7 матчах,потом забрал серию с Флоридой,а уж затем-хлопнул Эдмонтон.Эт мои хотелки...А в реальность-поглядим. Если прям "по сейчас"- поставил бы на Даллас.

    05.05.2025

  • ГлавПатриот

    Первый раунд - 6 из 8. Второй раунд: - Даллас в шести (тем паче если Шайфли не будет) - (всё же) Вегас в семи (исправил, весомый фактор киперов) - Каролина в пяти - Торонто в семи

    05.05.2025

  • Сибиряк.1974.СМ

    Всем привет. В первом раунде у меня-7 очков(3 угаданных счёта + 1 результат) Мой новый прогноз: Тор-Фло-3:4 Ваш-Кар-1:4 Вег-Эдм-3:4 Вин-Дал-2:4

    05.05.2025

  • Archon

    Все пары ровненькие, предсказать дальнейшее сложно,явных лидеров нет.. Удивительно другое: неожиданно большое количество именно канадских клубов,дошедших с победами до этой стадии.

    05.05.2025

    • Статистика Бучневича в плей-офф НХЛ: 3 гола и 8 очков в семи матчах

    Капризов заявил, что хочет остаться в «Миннесоте»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 17 12 5 25
    2 Каролина 17 12 5 24
    3 Питтсбург 18 9 9 22
    4 Айлендерс 18 10 8 22
    5 Филадельфия 17 9 8 21
    6 Рейнджерс 18 9 9 20
    7 Коламбус 17 9 8 19
    8 Вашингтон 17 8 9 17
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Монреаль 17 10 7 22
    2 Оттава 18 9 9 22
    3 Бостон 19 11 8 22
    4 Детройт 17 10 7 20
    5 Флорида 17 9 8 19
    6 Тампа-Бэй 16 8 8 18
    7 Торонто 18 8 10 18
    8 Баффало 17 5 12 14
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 18 12 6 29
    2 Даллас 18 11 7 25
    3 Юта 18 10 8 21
    4 Виннипег 17 10 7 20
    5 Чикаго 17 8 9 20
    6 Миннесота 18 7 11 18
    7 Сент-Луис 18 6 12 16
    8 Нэшвилл 19 6 13 16
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 17 11 6 23
    2 Лос-Анджелес 18 9 9 22
    3 Сиэтл 17 8 9 21
    4 Эдмонтон 19 8 11 20
    5 Вегас 16 7 9 19
    6 Сан-Хосе 18 8 10 19
    7 Ванкувер 19 8 11 18
    8 Калгари 19 5 14 12
    Результаты / календарь
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    15.11 03:00 Каролина – Ванкувер 4 : 3 ОТ
    15.11 04:00 Сент-Луис – Филадельфия 5 : 6 Б
    15.11 05:00 Юта – Айлендерс 2 : 3 ОТ
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости