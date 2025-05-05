Определились все пары второго раунда Кубка Стэнли

Стали известны все участники второго раунда плей-офф НХЛ в сезоне-2024/25.

Пары 1/4 финала Кубка Стэнли:

«Виннипег» — «Даллас» — начало серии в ночь на 8 мая (4.30 мск)

«Вегас» — «Эдмонтон» — начало серии в ночь на 7 мая (4.30 мск)

«Торонто» — «Флорида» — начало серии в ночь на 6 мая (3.00 мск)

«Вашингтон» — «Каролина» — начало серии в ночь на 7 мая (2.00 мск)

Обладателем Кубка Стэнли-2024 стала «Флорида», которая в финальной серии обыграла «Эдмонтон» со счетом 4-3.