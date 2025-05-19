Определились все участники полуфинала Кубка Стэнли-2025

«Флорида» стала последним участником полуфинала плей-офф НХЛ.

В финале Восточной конференции «Пантерз» сыграют с «Каролиной». В финале «Запада» «Эдмонтон» встретится с «Далласом».

Серия «Каролина» — «Флорида» начнется 21 мая, начало встречи в 03.00 мск. Серия «Даллас» — «Эдмонтон» стартует 22 мая, матч начнется в 03.00 мск.