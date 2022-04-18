Определились все участники плей-офф НХЛ от Восточной конференции
В НХЛ определились все участники плей-офф сезона-2021/22 от Восточной конференции.
За Кубок Стэнли поборются «Флорида», «Торонто», «Каролина», «Рейнджерс», «Тампа», «Бостон», «Питтсбург» и «Вашингтон».
Не смогли пробиться в плей-офф «Айлендерс», «Коламбус», «Баффало», «Детройт», «Оттава», «Нью-Джерси», «Филадельфия» и финалист прошлого Кубка Стэнли «Монреаль».
Отметим, на данный момент от Запада в плей-офф вышли «Колорадо» как победитель конференции, «Сент-Луис», «Калгари» и «Миннесота».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|76
|48
|28
|104
|2
|Рейнджерс
|76
|49
|27
|104
|3
|Питтсбург
|77
|43
|34
|97
|4
|Вашингтон
|75
|42
|33
|94
|5
|Айлендерс
|75
|35
|40
|79
|6
|Коламбус
|75
|35
|40
|76
|7
|Нью-Джерси
|75
|26
|49
|59
|8
|Филадельфия
|76
|23
|53
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|75
|54
|21
|114
|2
|Торонто
|76
|50
|26
|106
|3
|Тампа-Бэй
|75
|46
|29
|100
|4
|Бостон
|75
|46
|29
|97
|5
|Баффало
|78
|29
|49
|69
|6
|Детройт
|76
|29
|47
|68
|7
|Оттава
|75
|28
|47
|63
|8
|Монреаль
|76
|20
|56
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|75
|55
|20
|116
|2
|Сент-Луис
|76
|46
|30
|102
|3
|Миннесота
|75
|47
|28
|101
|4
|Даллас
|75
|43
|32
|91
|5
|Нэшвилл
|76
|43
|33
|91
|6
|Виннипег
|76
|35
|41
|81
|7
|Чикаго
|75
|25
|50
|61
|8
|Аризона
|75
|22
|53
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|75
|46
|29
|101
|2
|Эдмонтон
|76
|44
|32
|94
|3
|Лос-Анджелес
|77
|40
|37
|90
|4
|Вегас
|76
|41
|35
|87
|5
|Ванкувер
|75
|37
|38
|84
|6
|Анахайм
|76
|29
|47
|72
|7
|Сан-Хосе
|75
|29
|46
|70
|8
|Сиэтл
|74
|24
|50
|54
Результаты / календарь
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22.04
23.04
|18.04
|01:00
|
Миннесота – Сан-Хосе
|5 : 4 ОТ
|18.04
|01:00
|
Нэшвилл – Сент-Луис
|3 : 8
|18.04
|02:30
|
Торонто – Айлендерс
|4 : 2
|18.04
|03:30
|
Анахайм – Коламбус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|75
|110
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|75
|108
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|105
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|70
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|76
|50
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|50
|2.05
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|60
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19
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