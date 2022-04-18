Определились все участники плей-офф НХЛ от Восточной конференции

В НХЛ определились все участники плей-офф сезона-2021/22 от Восточной конференции.

За Кубок Стэнли поборются «Флорида», «Торонто», «Каролина», «Рейнджерс», «Тампа», «Бостон», «Питтсбург» и «Вашингтон».

Не смогли пробиться в плей-офф «Айлендерс», «Коламбус», «Баффало», «Детройт», «Оттава», «Нью-Джерси», «Филадельфия» и финалист прошлого Кубка Стэнли «Монреаль».

Отметим, на данный момент от Запада в плей-офф вышли «Колорадо» как победитель конференции, «Сент-Луис», «Калгари» и «Миннесота».