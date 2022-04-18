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Сегодня, 05:25

Определились все участники плей-офф НХЛ от Восточной конференции

Сергей Разин
корреспондент
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В НХЛ определились все участники плей-офф сезона-2021/22 от Восточной конференции.

За Кубок Стэнли поборются «Флорида», «Торонто», «Каролина», «Рейнджерс», «Тампа», «Бостон», «Питтсбург» и «Вашингтон».

Не смогли пробиться в плей-офф «Айлендерс», «Коламбус», «Баффало», «Детройт», «Оттава», «Нью-Джерси», «Филадельфия» и финалист прошлого Кубка Стэнли «Монреаль».

Отметим, на данный момент от Запада в плей-офф вышли «Колорадо» как победитель конференции, «Сент-Луис», «Калгари» и «Миннесота».

НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Торонто Мэйпл Ливз
ХК Флорида Пантерз
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«Вашингтон» после победы «Торонто» над «Айлендерс» вышел в плей-офф НХЛ

«Торонто» установил новый рекорд франшизы по очкам и победам за сезон
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 76 48 28 104
2 Рейнджерс 76 49 27 104
3 Питтсбург 77 43 34 97
4 Вашингтон 75 42 33 94
5 Айлендерс 75 35 40 79
6 Коламбус 75 35 40 76
7 Нью-Джерси 75 26 49 59
8 Филадельфия 76 23 53 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 75 54 21 114
2 Торонто 76 50 26 106
3 Тампа-Бэй 75 46 29 100
4 Бостон 75 46 29 97
5 Баффало 78 29 49 69
6 Детройт 76 29 47 68
7 Оттава 75 28 47 63
8 Монреаль 76 20 56 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 75 55 20 116
2 Сент-Луис 76 46 30 102
3 Миннесота 75 47 28 101
4 Даллас 75 43 32 91
5 Нэшвилл 76 43 33 91
6 Виннипег 76 35 41 81
7 Чикаго 75 25 50 61
8 Аризона 75 22 53 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 75 46 29 101
2 Эдмонтон 76 44 32 94
3 Лос-Анджелес 77 40 37 90
4 Вегас 76 41 35 87
5 Ванкувер 75 37 38 84
6 Анахайм 76 29 47 72
7 Сан-Хосе 75 29 46 70
8 Сиэтл 74 24 50 54
Результаты / календарь
8.04
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10.04
11.04
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15.04
16.04
17.04
18.04
19.04
20.04
21.04
22.04
23.04
18.04 01:00
Миннесота – Сан-Хосе
 5 : 4 ОТ
18.04 01:00
Нэшвилл – Сент-Луис
 3 : 8
18.04 02:30
Торонто – Айлендерс
4 : 2
18.04 03:30
Анахайм – Коламбус
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 75 110
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 75 108
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 75 105
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 70 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 75 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 76 50
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 50 2.05
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 60 2.18
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
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