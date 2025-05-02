Определились все участники 1/4 финала Кубка Стэнли в Восточной конференции

В пятницу, 2 мая, «Торонто» победил «Оттаву» (4:2) в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ.

«Мэйпл Ливз» выиграли серию со счетом 4-2 и стали четвертым участником четвертьфинала Кубка Стэнли в Восточной конференции.

Пары 1/4 финала Кубка Стэнли на «Востоке»:

«Вашингтон» — «Каролина»;

«Торонто» — «Флорида».

Обладателем Кубка Стэнли 2024 года является «Флорида». В решающей серии прошлого сезона «Пантерз» обыграли «Эдмонтон» с результатом 4-3.