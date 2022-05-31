Определились все полуфиналисты Кубка Стэнли-2022

«Рейнджерс» стали последними полуфиналистами плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2021/22. «Нью-Йорк» обыграл в серии «Каролину» со счетом 4-3.

Следующим соперником «Рейнджерс» будет «Тампа», которая ранее переиграла «Флориду» — 4-0.

В другом полуфинале плей-офф НХЛ встретятся «Колорадо» и «Эдмонтон». Во втором раунде Кубка Стэнли «Эвеланш» выиграли у «Сент-Луиса» (4-2), а «Ойлерз» взяли верх над «Калгари» (4-1).