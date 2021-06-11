Определились все полуфиналисты Кубка Стэнли-2021

«Вегас» стал последним полуфиналистом Кубка Стэнли сезона-2020/21. «Голден Найтс» обыграли в серии «Колорадо» — 4-2.

Следующим соперником «Вегаса» будет «Монреаль», который ранее переиграл «Виннипег» — 4-0.

В другом полуфинале сойдутся «Тампа-Бэй» и «Айлендерс». Во втором раунде плей-офф НХЛ «Лайтнинг» выиграли у «Каролины» (4-1), а команда из Нью-Йорка взяла верх над «Бостоном» (4-2).