Определились все пары полуфинала Кубка Стэнли

Читать «СЭ» в

Во вторник, 16 мая, был сыгран последний матч второго раунда плей-офф НХЛ.

«Даллас» на своем льду победил «Сиэтл» (2:1) и выиграл серию со счетом 4-3.

Таким образом, стали известны все пары полуфинала Кубка Стэнли.

Западная конференция:

«Вегас» — «Даллас»

Восточная конференция:

«Каролина» — «Флорида»