Определились все пары плей-офф в Восточной конференции НХЛ

В Восточной конференции НХЛ определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ.

«Бостон» — «Флорида»;

«Торонто» — «Тампа»;

«Каролина» — «Айлендерс»;

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс».

В плей-офф от Восточной конференции не попали «Питтсбург», «Баффало», «Оттава», «Вашингтон», «Детройт», «Филадельфия», «Монреаль» и «Коламбус».