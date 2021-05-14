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Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ

06:55
Таблица плей-офф НХЛ. Фото nhl.com
Таблица плей-офф НХЛ. Фото nhl.com
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В ночь на 14 мая завершился регулярный чемпионат НХЛ.

В заключительном матче «Колорадо» победил «Лос-Анджелес» (5:1) и стал чемпионом Западного дивизиона. Также «Эвеланш» завоевал Президентский кубок.

Таким образом, определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ.

Восточный дивизион:

«Питтсбург» — «Айлендерс» сыграют 16, 18, 20 и 22 мая. Дополнительные даты: 24, 26 и 28 числа.

«Вашингтон» — «Бостон» встретятся 15, 17, 19 и 21 мая. Дополнительные даты: 23, 25 и 27 мая.

Центральный дивизион:

«Каролина» — «Нэшвилл» — 15, 17, 19 и 21 мая. Дополнительные даты: 23, 25 и 27 мая.

«Флорида» — «Тампа» — 16, 18, 20 и 22 мая. Дополнительные даты: 24, 26 и 28 мая.

Северный дивизион:

«Торонто» — «Монреаль» — 20, 22, 24 и 25 мая. Дополнительные даты: 27, 29 и 31 мая.

«Эдмонтон» — «Виннипег» — 19, 21, 23 и 24 мая. Дополнительные даты: 26, 28 и 30 мая.

Западный дивизион:

«Колорадо» — «Сент-Луис Блюз» — 17, 19, 21 и 23 мая. Дополнительные даты: 25, 27 и 29 мая.

«Вегас» — «Миннесота Уайлд» — 16, 18, 20 и 22 мая. Дополнительные даты: 24, 26 и 28 мая.

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