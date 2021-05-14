Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ
В ночь на 14 мая завершился регулярный чемпионат НХЛ.
В заключительном матче «Колорадо» победил «Лос-Анджелес» (5:1) и стал чемпионом Западного дивизиона. Также «Эвеланш» завоевал Президентский кубок.
Таким образом, определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ.
Восточный дивизион:
«Питтсбург» — «Айлендерс» сыграют 16, 18, 20 и 22 мая. Дополнительные даты: 24, 26 и 28 числа.
«Вашингтон» — «Бостон» встретятся 15, 17, 19 и 21 мая. Дополнительные даты: 23, 25 и 27 мая.
Центральный дивизион:
«Каролина» — «Нэшвилл» — 15, 17, 19 и 21 мая. Дополнительные даты: 23, 25 и 27 мая.
«Флорида» — «Тампа» — 16, 18, 20 и 22 мая. Дополнительные даты: 24, 26 и 28 мая.
Северный дивизион:
«Торонто» — «Монреаль» — 20, 22, 24 и 25 мая. Дополнительные даты: 27, 29 и 31 мая.
«Эдмонтон» — «Виннипег» — 19, 21, 23 и 24 мая. Дополнительные даты: 26, 28 и 30 мая.
Западный дивизион:
«Колорадо» — «Сент-Луис Блюз» — 17, 19, 21 и 23 мая. Дополнительные даты: 25, 27 и 29 мая.
«Вегас» — «Миннесота Уайлд» — 16, 18, 20 и 22 мая. Дополнительные даты: 24, 26 и 28 мая.
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