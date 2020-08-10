Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ

«Коламбус» выиграл серию у «Торонто» и стал последним участником первого раунда плей-офф НХЛ.

Западная конференция

«Вегас» (1) — «Чикаго» (12)

«Колорадо» (2) — «Аризона» (11)

«Сент-Луис» (3) — «Ванкувер» (7)

«Даллас» (4) — «Калгари» (8)

Восточная конференция

«Филадельфия» (1) — «Монреаль» (12)

«Тампа» (2) — «Коламбус» (9)

«Вашингтон» (3) — «Айлендерс» (7)

«Бостон» (4) — «Каролина» (6)

В скобках указан номер посева.