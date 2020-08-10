Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ
10 августа 2020, 05:44
«Коламбус» выиграл серию у «Торонто» и стал последним участником первого раунда плей-офф НХЛ.
Западная конференция
«Вегас» (1) — «Чикаго» (12)
«Колорадо» (2) — «Аризона» (11)
«Сент-Луис» (3) — «Ванкувер» (7)
«Даллас» (4) — «Калгари» (8)
Восточная конференция
«Филадельфия» (1) — «Монреаль» (12)
«Тампа» (2) — «Коламбус» (9)
«Вашингтон» (3) — «Айлендерс» (7)
«Бостон» (4) — «Каролина» (6)
В скобках указан номер посева.
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