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Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ

10 августа 2020, 05:44
Все пары первого раунда плей-офф. Фото nhl.com
Все пары первого раунда плей-офф. Фото nhl.com
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«Коламбус» выиграл серию у «Торонто» и стал последним участником первого раунда плей-офф НХЛ.

Западная конференция

«Вегас» (1) — «Чикаго» (12)
«Колорадо» (2) — «Аризона» (11)
«Сент-Луис» (3) — «Ванкувер» (7)
«Даллас» (4) — «Калгари» (8)

Восточная конференция

«Филадельфия» (1) — «Монреаль» (12)
«Тампа» (2) — «Коламбус» (9)
«Вашингтон» (3) — «Айлендерс» (7)
«Бостон» (4) — «Каролина» (6)

В скобках указан номер посева.

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