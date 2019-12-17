Определились три звезды игрового дня НХЛ

НХЛ определила лучших игроков игрового дня регулярного чемпионата.

Первой звездой дня признан нападающий «Флориды» Ноэль Аккьяри, оформиший хет-трик в матче с «Оттавой» (6:1).

Второй звездой стал нападающий «Сент-Луиса» Дэвид Перрон, также забросивший три шайбы в матче с «Колорадо» (5:2).

Замкнул тройку вратарь «Коламбуса» Йоонас Корписало, который отразил все 30 бросков во встрече с «Вашингтоном» (3:0).

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