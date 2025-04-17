Определилась вся сетка плей-офф НХЛ

По итогам сегодняшнего матча между «Монреалем» и «Каролиной» (4:2) определилась вся сетка плей-офф НХЛ.

Плей-офф НХЛ

Первый раунд

Восточная конференция

«Торонто» — «Оттава»

«Тампа-Бэй» — «Флорида»

«Вашингтон» — «Монреаль»

«Каролина — «Нью-Джерси»

Западная конференция

«Виннипег» — «Сент-Луис»

«Даллас» — «Колорадо»

«Вегас» — «Миннесота»

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»

Плей-офф НХЛ сезона-2024/25 начнется 19 апреля 2025 года и завершится финальной серией в июне.