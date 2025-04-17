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Сегодня, 04:57

Определилась вся сетка плей-офф НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Логотип НХЛ.
Фото Global Look Press

По итогам сегодняшнего матча между «Монреалем» и «Каролиной» (4:2) определилась вся сетка плей-офф НХЛ.

Плей-офф НХЛ

Первый раунд

Восточная конференция

«Торонто» — «Оттава»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»
«Вашингтон» — «Монреаль»
«Каролина — «Нью-Джерси»

Западная конференция

«Виннипег» — «Сент-Луис»
«Даллас» — «Колорадо»
«Вегас» — «Миннесота»
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»

Плей-офф НХЛ сезона-2024/25 начнется 19 апреля 2025 года и завершится финальной серией в июне.

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«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
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«Монреаль» стал последним участником плей-офф НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 81 51 30 111
2 Каролина 80 47 33 99
3 Нью-Джерси 81 42 39 91
4 Коламбус 81 39 42 87
5 Рейнджерс 81 38 43 83
6 Айлендерс 81 35 46 82
7 Питтсбург 81 33 48 78
8 Филадельфия 81 33 48 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 81 51 30 106
2 Тампа-Бэй 81 47 34 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 81 44 37 95
5 Монреаль 81 39 42 89
6 Детройт 80 38 42 83
7 Баффало 81 35 46 77
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 81 55 26 114
2 Даллас 81 50 31 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 81 29 52 66
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 81 49 32 108
2 Лос-Анджелес 81 48 33 105
3 Эдмонтон 81 47 34 99
4 Калгари 81 40 41 94
5 Ванкувер 81 38 43 90
6 Анахайм 81 35 46 79
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 81 20 61 52
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Виннипег – Анахайм
 - : -
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Монреаль – Каролина
 - : -
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Нью-Джерси – Детройт
 - : -
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Нэшвилл – Даллас
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