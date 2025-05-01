Определилась первая пара второго раунда плей-офф НХЛ

«Вашингтон» победил «Монреаль» (4:1) в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ и выиграл серию — 4-1.

«Кэпиталз» вышли во второй раунд, где встретятся с «Каролиной», победившей «Нью-Джерси» (4-1). Первые два матча пройдут на льду «Вашингтона».

За «Вашингтон» выступают российские хоккеисты Александр Овечкин и Александр Алексеев. В «Харрикейнз» играют Дмитрий Орлов, Петр Кочетков и Андрей Свечников.

Это будет вторая встреча «Каролины» и «Вашингтона» в плей-офф. Их единственная предыдущая серия была в первом раунде 2019 года. Тогда «Харрикейнз» выиграли — 4-3.