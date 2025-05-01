Хоккей
1 мая, 05:39

Определилась первая пара второго раунда плей-офф НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент

«Вашингтон» победил «Монреаль» (4:1) в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ и выиграл серию — 4-1.

«Кэпиталз» вышли во второй раунд, где встретятся с «Каролиной», победившей «Нью-Джерси» (4-1). Первые два матча пройдут на льду «Вашингтона».

За «Вашингтон» выступают российские хоккеисты Александр Овечкин и Александр Алексеев. В «Харрикейнз» играют Дмитрий Орлов, Петр Кочетков и Андрей Свечников.

Это будет вторая встреча «Каролины» и «Вашингтона» в плей-офф. Их единственная предыдущая серия была в первом раунде 2019 года. Тогда «Харрикейнз» выиграли — 4-3.

Александр Овечкин
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2025: плей-офф НХЛ в Восточной и Западной конференциях
«Эдмонтон» — «Флорида»: трансляция матча финала Кубка Стэнли начнется в 3.00 мск 15 июня
Форвард «Эдмонтона» Скиннер — о финальной серии с «Флоридой»: «Это будет волнительно»
Новый контракт Орлова, вызов для Свечникова, дебют Никишина против Овечкина: итоги сезона россиян из «Каролины»
В финале Кубка Стэнли-2025 сыграют трое россиян
НХЛ объявила даты матчей финальной серии Кубка Стэнли
Перри — о выходе в финал Кубка Стэнли: «Мы обещали, что вернемся»
  • Archon

    Сурово,билять((( "Вашингтону" не поздоровится.. Хотелось бы "кэпс" за Махалыча..Но.."По медвежонку-ли дерево??"(с)

    01.05.2025

  • AndersenRUS

    По мне так будущий обладатель чашки решается в паре Далас Колорадо

    01.05.2025

  • Zohr Vad

    И это пара одна из сильнейших. Я бы сказал да же, по ожиданиям, что в ней играет будущий обладатель чашки!!! Посмотрим. Интересная серия будет. Вашингтон остался дома после матча с Монреалем и две первые играет дома. Это им на руку!!!

    01.05.2025

  • inspire

    поставлю на Кепс дальше ... причин две - Ови и Бриндамор )))

    01.05.2025

    • «Флорида» выбила «Тампу» из Кубка Стэнли

    Овечкин и Демидов обменялись рукопожатиями после победы «Вашингтона» над «Монреалем»
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 16 11 5 23
    2 Каролина 16 11 5 22
    3 Питтсбург 17 9 8 21
    4 Рейнджерс 18 9 9 20
    5 Филадельфия 15 8 7 18
    6 Айлендерс 16 8 8 18
    7 Вашингтон 16 8 8 17
    8 Коламбус 16 8 8 17
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Монреаль 16 10 6 22
    2 Бостон 18 11 7 22
    3 Оттава 17 8 9 20
    4 Тампа-Бэй 16 8 8 18
    5 Детройт 16 9 7 18
    6 Флорида 16 8 8 17
    7 Торонто 17 8 9 17
    8 Баффало 15 5 10 14
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 17 11 6 27
    2 Даллас 17 10 7 23
    3 Виннипег 16 10 6 20
    4 Чикаго 16 8 8 19
    5 Юта 16 9 7 18
    6 Миннесота 18 7 11 18
    7 Сент-Луис 17 6 11 15
    8 Нэшвилл 18 5 13 14
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 16 11 5 23
    2 Лос-Анджелес 17 8 9 20
    3 Сиэтл 16 7 9 19
    4 Сан-Хосе 17 8 9 19
    5 Вегас 15 7 8 18
    6 Эдмонтон 17 7 10 18
    7 Ванкувер 18 8 10 17
    8 Калгари 18 4 14 10
    3.11
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    13.11 03:00 Тампа-Бэй – Рейнджерс 3 : 7
    13.11 03:30 Филадельфия – Эдмонтон 1 : 2 ОТ
    13.11 05:00 Юта – Баффало - : -
    13.11 05:30 Чикаго – Нью-Джерси - : -
    Все результаты / календарь

