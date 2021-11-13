Операция Айкеля по замене межпозвоночного диска прошла без осложнений

Форвард «Вегаса» Джек Айкел успешно перенес операцию по замене межпозвоночного диска, сообщает официальный сайт НХЛ.

25-летнему американцу поставили искусственный диск. Айкел стал первым игроком НХЛ, которому провели такую операцию.

«Айкела прооперировали, заменив позвоночный диск. Врач считает операцию успешной, она прошла без осложнений. Ожидается его полное восстановление. Мы сообщим информацию о предполагаемых сроках его возвращения на лед, когда это будет возможно», — говорится в сообщении «Вегаса».

4 ноября «Баффало» совершил обмен с «Вегасом»: взамен на Айкела «Сэйбрз» получили форвардов Алекса Така и Пейтона Кребса, а также два драфт-пика.