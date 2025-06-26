Онопко — о встрече с Овечкиным: «Жена не Сашу узнала, а его супругу»
Бывший футболист сборной России Виктор Онопко рассказал о встрече с нападающим хоккейного «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в США.
По словам Онопко, он с женой встретил Овечкина с супругой в торговом центре в Майами. Жена экс-футболиста не узнала хоккеиста, но узнала Настасию Шубскую, на которой Овечкин женат с 2016 года.
«Я в соцсетях почти не бываю, а Наталья всех знаменитостей знает, следит за их судьбами. Она не Сашу узнала, а его супругу — дочь нашей знаменитой актрисы Веры Глаголевой. Не знаю, знал ли Овечкин меня, но я его точно знаю. Подошёл, поздоровался, а после мы на турнире по паделу встретились», — цитирует Онопко «Чемпионат».
В сезоне-2024/25 «Кэпиталз» дошли до второго раунда Кубка Стэнли, где уступили «Каролине» (1-4 в серии). На счету Овечкина 73 (44+29) очка в 65 матчах регулярного чемпионата и 6 (5+1) очков в 10 играх плей-офф.
