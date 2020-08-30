Ондржей Палат: «С первых минут было ясно, что Кучеров проведет отличный матч»
05:44
Форвард «Тампы-Бэй» Ондржей Палат поделился впечатлениями от игры россиянина Никиты Кучерова в матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Филадельфии» (3:1).
«С первых минут было ясно, что Куч проведет сегодня отличный матч, — цитирует Палата официальный сайт НХЛ. — Один его хит против Хары чего стоил. Когда твоя звезда так играет, остальные следуют его примеру».
Кучеров в этом матче набрал два очка за результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/lightning-have-dominated-bruins-since-adopting-defense-first-mentality/c-318800136