Ондржей Палат: «С первых минут было ясно, что Кучеров проведет отличный матч»

Форвард «Тампы-Бэй» Ондржей Палат поделился впечатлениями от игры россиянина Никиты Кучерова в матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Филадельфии» (3:1).

«С первых минут было ясно, что Куч проведет сегодня отличный матч, — цитирует Палата официальный сайт НХЛ. — Один его хит против Хары чего стоил. Когда твоя звезда так играет, остальные следуют его примеру».

Кучеров в этом матче набрал два очка за результативные передачи.