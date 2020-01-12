«Он ведет себя на льду, как последний трус». Кассиан и Ткачак устроили перепалку в прессе после матча

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» обыграл «Калгари» со счетом 4:3. В этой встрече наметилось особенно жесткое противостояние между нападающими Заком Кассианом и Мэттью Ткачаком. Форвард «Флэймз» применил против соперника несколько силовых приемов, после чего Кассиан устроил драку и побил оппонента.

— Он не хотел драться со мной на протяжении двух лет. Говорил, что я — игрок четвертого звена. Сейчас у меня 13 голов. Какие теперь будут оправдания?

Это просто молодой хам. И он должен кое-что уяснить. Жаль, ведь он действительно хороший игрок. Но ведет себя на льду, как последний трус, если честно, — приводит слова Кассиана в Twitter журналист Эрик Фрэнсис.

— Если Кассиан не хочет попадать под силовые приемы, то пусть не стоит на пути, — парировал Ткачак. — Я три раза поймал его на силовой. Наверное, умный человек все бы понял еще в первый раз. Если же он хочет так реагировать и лезть в драку, то мы лучше получим большинство, забьем гол и победим.