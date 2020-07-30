«Он в начале так здорово попал». Панарин объяснил уверенную победу Исмаилова над Емельяненко

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин поделился впечатлениями от боя Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова. Победу техническим нокаутом в третьем раунде одержал Исмаилов.

— Не смотрели бой Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым?

— Смотрел, но уже в записи.

— Почему вместо боя вышло избиение Емельяненко?

— Потому что он в самом начале Исмаиловым ему здорово так попал ... Но я оцениваю сейчас со стороны дилетанта.

— Но это же я вас спросила.

— Да. Исмаилов здорово попал сначала раза три. После чего эмоции его не захлестнули, и он не полез дальше добивать Емельяненко. Вместо этого перевел его вниз, а тот вообще не ожидал. Плюс он же гораздо легче Александра. Поэтому Исмаилов молодец. С победой его. (Алена Гребенькова)