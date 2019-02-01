"Он уникален. Пожалуй, это лучший бросок в истории игры". Холтби - про Овечкина

Вратарь "Вашингтона" Брэйден Холтби назвал бросок капитана команды Александра Овечкина уникальным. По его словам, на тренировках россиянин бросает аккуратно.
– Он уникален. Пожалуй, это лучший бросок в истории игры. Его броски на тренировках? Ох, у нас были случаи в прошлом. Поэтому сейчас это происходит не слишком часто. Он понимает, насколько мощен его бросок, и как опасно это может быть для партнёров", – цитирует Холтби официальный сайт НХЛ.
277 из 644 шайб были заброшены из левого круга вбрасывания или выше, при этом 131 гол был забит броском в касание из левого круга вбрасывания или выше (20,3 процента). 92 из 239 голов в большинстве были забиты броском в касание из левого круга вбрасывания или выше (38,5 процента)
Дополнительная информация
https://www.nhl.com/ru/news/story-of-ovechkins-signature-one-time-from-the-left-circle/c-304368816