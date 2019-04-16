03:23 | Хоккей — НХЛ

"Он только что убил человека". Реакция соцсетей на драку Овечкина и Свечникова

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Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин и нападающий "Каролины" Андрей Свечников подрались во время матча первого раунда плей-офф НХЛ. Овечкин отправил своего соперника в нокаут.

Эпизод произошел на 11-й минуте первого периода. Оба российских хоккеиста получили пятиминутный штраф. После первого периода "Каролина" ведет со счетом 1:0 после гола Уоррена Фегеле.

Тем временем в соцсетях комментируют случившееся.

- Драться с Алексом Овечкиным - не лучшая неделя, - пишет Твиттер Bleacher Report.

- Овечкин только что убил человека, - написал один из пользователей Твиттера.

- Покойся с миром, - добавляет другой пользователь.

- Думаю, Овечкин должен войти в топ-10 игроков за всю историю. Он лидирует в лиге по голам год за годом, абсолютный монстр в плей-офф и только что отправил парня в нокаут, - считает Джейкоб Херберт.

- Да, Овечкин выиграл этот поединок, но давайте не прославлять это чрезмерно. Парень получил повреждение. Его это вина или нет - это не то, чем нужно сильно наслаждаться. двигаемся дальше, - написал ThePeerless.


 

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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