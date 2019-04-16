"Он только что убил человека". Реакция соцсетей на драку Овечкина и Свечникова

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин и нападающий "Каролины" Андрей Свечников подрались во время матча первого раунда плей-офф НХЛ. Овечкин отправил своего соперника в нокаут.

Эпизод произошел на 11-й минуте первого периода. Оба российских хоккеиста получили пятиминутный штраф. После первого периода "Каролина" ведет со счетом 1:0 после гола Уоррена Фегеле.

Тем временем в соцсетях комментируют случившееся.

- Драться с Алексом Овечкиным - не лучшая неделя, - пишет Твиттер Bleacher Report.

Throwing down with Alex Ovechkin is NOT a great idea.



(via @NBCSCapitals)pic.twitter.com/0i2fXP9GA7 – Bleacher Report (@BleacherReport) 16 апреля 2019 г.

- Овечкин только что убил человека, - написал один из пользователей Твиттера.

- Покойся с миром, - добавляет другой пользователь.

Ovechkin killed a man. RIP. – . (@Megamedium45) 16 апреля 2019 г.

- Думаю, Овечкин должен войти в топ-10 игроков за всю историю. Он лидирует в лиге по голам год за годом, абсолютный монстр в плей-офф и только что отправил парня в нокаут, - считает Джейкоб Херберт.

I think Ovechkin should go down as top 10 hockey player of all time. Dude can lead the league in goals year after year, is an absolute monster in the playoffs, and just knocked a guy out in a fight. #LEGEND – Jacob Herbert (@HerbieDaGR8) 16 апреля 2019 г.

- Да, Овечкин выиграл этот поединок, но давайте не прославлять это чрезмерно. Парень получил повреждение. Его это вина или нет - это не то, чем нужно сильно наслаждаться. двигаемся дальше, - написал ThePeerless.

Look, Ovechkin won the fight. Let's try not to glorify it too much. The kid got hurt. Whether it was his fault or not, it's not something to take much joy in. Move on. – ThePeerless (@ThePeerless) 16 апреля 2019 г.



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