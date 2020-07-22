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«Он станет отличным усилением для «Айлендерс». Ковальчук поддержал решение Сорокина уехать в НХЛ

16:33
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Нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук поддержал решение голкипера Ильи Сорокина уехать из КХЛ в НХЛ.

— Он станет отличным усилением для «Айлендерс», — приводит слова Ковальчука The Athletic. — Сорокин и Шестеркин — вратарское будущее сборной России. Они оба проявят себя в НХЛ. Игорь уже показал, на что способен, а Илья ему ни в чем не уступает.

Приятно видеть, какая сильная вратарская линия в сборной России. Потому что какое-то время назад это казалось проблемой. Василевский, Варламов и Бобровский уже доминируют в НХЛ. А на подходе еще много талантливых ребят.

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