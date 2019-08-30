«Он сочувствует другим людям». Алиса Знарок рассказала, за что полюбила Панарина
Девушка нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина Алиса Знарок рассказала, за что полюбила хоккеиста.
По словам дочери заслуженного тренера России Олега Знарка, Панарин сочувствует пожилым людям и помогает им финансово.
— Как-то едем на машине по Санкт-Петербургу. Артемий замечает бабушку и останавливается. Выходит и дает ей денег, — цитирует «РИА Новости» Алису. — Возвращается в салон и еще какое-то время за нее переживает. Я была поражена. Или недавно мы сели в кафе вместе с моим папой. Артемий увидел дедушку и побежал к нему, поговорил и дал денег. Вот за такие моменты я его безумно люблю. Он сочувствует другим людям и хочет, чтобы у всех все было хорошо. Это искренне. Он помогает многим своим друзьям: не только деньгами, иногда важно просто уделить время, дать совет или просто душевно поговорить.