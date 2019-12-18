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Он снова это сделал! Свечников опять забросил шайбу за шиворот вратарю

05:36
Гол Андрея Свечникова. Фото nhl.com
Гол Андрея Свечникова. Фото nhl.com
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«Каролина» вышла вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега». Российский нападающий Андрей Свечников? эффектным образом сделал счет 3:2. Находясь за воротами, он поднял шайбу на крюке клюшки и забросил в девятку ворот. Это его 14-й гол в этом сезоне.

Напомним, 30 октября Свечников уже забивал «лакросс-гол» в матче против «Калгари». Это было впервые в истории НХЛ.

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