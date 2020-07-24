«Он проявил себя великолепно». Главный тренер «Торонто» в восторге от игры Михеева

Нападающий «Торонто» Илья Михеев был признан лучшим игроком команды в серии из пяти двусторонних матчей.

— Он проявил себя великолепно, — цитирует главного тренера «Кленовых листьев» Шелдона Кифа сайт НХЛ. — Он больше остальных рад вернуться к командной жизни, потому что отрезок у него выдался непростой. В серии двусторонок он горел желанием, что было приятно видеть. А сегодня был его лучший день. Он и его звено смотрелись по-настоящему здорово, играя на хорошей скорости и устраивая комбинации.