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«Он проявил себя великолепно». Главный тренер «Торонто» в восторге от игры Михеева

19:14
Илья Михеев. Фото nhl.com
Илья Михеев. Фото nhl.com
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Нападающий «Торонто» Илья Михеев был признан лучшим игроком команды в серии из пяти двусторонних матчей.

— Он проявил себя великолепно, — цитирует главного тренера «Кленовых листьев» Шелдона Кифа сайт НХЛ. — Он больше остальных рад вернуться к командной жизни, потому что отрезок у него выдался непростой. В серии двусторонок он горел желанием, что было приятно видеть. А сегодня был его лучший день. Он и его звено смотрелись по-настоящему здорово, играя на хорошей скорости и устраивая комбинации.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/mikheyev-voted-maple-leafs-mvp-of-scrimmage-series/c-317606664

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