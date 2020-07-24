«Он проявил себя великолепно». Главный тренер «Торонто» в восторге от игры Михеева
19:14
Нападающий «Торонто» Илья Михеев был признан лучшим игроком команды в серии из пяти двусторонних матчей.
— Он проявил себя великолепно, — цитирует главного тренера «Кленовых листьев» Шелдона Кифа сайт НХЛ. — Он больше остальных рад вернуться к командной жизни, потому что отрезок у него выдался непростой. В серии двусторонок он горел желанием, что было приятно видеть. А сегодня был его лучший день. Он и его звено смотрелись по-настоящему здорово, играя на хорошей скорости и устраивая комбинации.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/mikheyev-voted-maple-leafs-mvp-of-scrimmage-series/c-317606664
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