«Он продемонстрировал совершенно другой уровень. Это и есть настоящий Алекс». Тренер «Вашингтона» восхищается Овечкиным

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден оценил игру капитана команды Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (2:0). Россиянин оформил дубль в этой встрече.

— Он знал, что эта игра очень важна для нас. И вы увидели, что он продемонстрировал совершенно другой уровень. Но для меня это и есть настоящий Алекс Овечкин, — приводит слова Рирдена The Athletic. — Он знал, что сегодня нам потребуется дополнительное усилие, что-то сверх того, что нужно обычно. Это был отличный матч для него.

Овечкин вышел на единоличное 11-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от занимающего 10-е место Марио Лемье на четыре точных броска.