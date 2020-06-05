Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби рад, что российский нападающий Владимир Тарасенко поможет команде после возобновления сезона в НХЛ. Россиянин, в 10 матчах набравший 10 (3+7) очков, в октябре перенес операцию, но уже восстановился и будет в составе, когда «Блюз» снова будут играть.

— Это будто крупный обмен, после которого мы получили отличного игрока, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Беруби. — Мы играли без него весь год, и команда была очень успешна. А теперь Владимир вернется. Это прекрасный игрок, который отлично поработал во время реабилитации, находится в хорошей форме и готов играть.

Когда мы вернемся, все будут находиться в равных условиях. Лучшие шансы будут у команд, которые будут отдаваться игре сильнее всего. Главная цель — победа. А если ты победил, то все остальное не имеет значения. Значение имеет только победа. Можно предполагать, что могло бы произойти, но все будут в одинаковых условиях, а победит сильнейший. Так все и бывает. Выиграет тот, кто будет лучше играть в конкретный момент. Вот так. Если мы завоюем Кубок, я буду так же счастлив, как в том году.