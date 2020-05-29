«Он из тех парней, который работает, не жалея себя».Генменеджер «Флориды» восхищается Бобровским

Президент и генеральный менеджер «Флориды» Дэйл Тэллон признался, что впечтален работоспособностью российского вратаря Сергея Бобровского. Также он поделился мнением о предстоящем противостоянии с «Айлендерс» в плей-офф НХЛ, когда сезон возобновится.

— Нет никакого секрета в том, что у «Айлендерс» великолепно управляемая и отлично подготовленная команда, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Тэллона. — Это означает, что мы должны играть в свой лучший хоккей в каждой смене. Соперник очень дисциплинирован, поэтому и мы не можем позволить себе срываться. Наши первые два матча против них закончились с разницей в одну шайбу, а в третьем мы уступили 1:3 из-за гола в пустые ворота. Так что мы вполне сравнимы по классу, нам просто нужно быть терпеливыми, трудиться и не допускать провальных отрезков. В матчах такого типа нельзя допускать ошибки.

Все это время (с 12 марта, когда сезон был приостановлен) он оставался здесь, принес в жертву (возможность отправиться домой). Боб — из тех парней, который работает, не жалея себя. Знаю, что он сам разочарован тем, как для него складывался нынешний сезон до сих пор. Думаю, ему есть что доказывать, и считаю, что это хорошо. Ожидаю, что он покажет свою лучшую игру, а когда он это делает — у нас всегда есть шанс на победу. Так что мы на него полагаемся, рассчитываем и многого от него ждем".