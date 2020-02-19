«Он и так недалекий». Задоров высказался о Тарасове, посмотревшем не тот финал МЧМ

Защитник «Колорадо» Никита Задоров в интервью Youtube-каналу «СЭ» о хоккее «Тафгерл» выразил мнение, что полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов не самый далекий человек.

— Вернемся к МЧМ. Смотрели финал?

— Смотрел.

— По какому каналу?

— По «NHL Network».

— Хорошо, что не по «Матч ТВ». В России более миллиона человек смотрели финал 2011 года.

— Читал пару комментариев на этот счет. Я согласен с людьми: вы смотрите матч, где играют Тарасенко, Панарин, Зайцев, Орлов и не знаете, что они давно выступают в НХЛ? Да и съемка девятилетней давности — это видно. Думаю, что смотрели тот матч только люди, далекие от хоккея. Они не разбираются, из-за этого разницы не почувствовали.

— Говорит ли это о том, что Россия — неспортивная страна?

— У нас есть спортивный канал — «Матч ТВ». Все ждали, что финал будут показывать там. Но когда есть какие-то большие игры, их забирает Первый канал. В Америке есть ESPN, CBC SPORTS — и ты всегда знаешь, что показывать будут на этих каналах. Я думаю, что Россия — спортивная страна, но у нас также есть и недалекие люди, которые не знают имен игроков, выступающих в НХЛ. Какие-то там футболисты смотрели финал 2011 года. Например, Тарасов. Но он и так недалекий.