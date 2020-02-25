«Он был предан хоккею, отдавался ему, как фанатик». Знаменитый тренер объяснил причины феноменального успеха Овечкина

Бывший тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов в интервью «СЭ» рассказал о юности нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. Он отметил, что хоккеист с юного возраста был предан своему виду спорта и отдавался ему без остатка.

— Не было ли у 16-17-летнего Овечкина инфантильности, как у многих даже гораздо более взрослых хоккеистов в России?

— Нет-нет. Он был предан хоккею, отдавался ему без остатка, как фанатик. Мог тренироваться с утра до вечера, его надо было выгонять со льда. Нагружал себя достаточно. Поэтому и достиг таких вершин — за счет работы, труда, а не только таланта. И не шалопай был, серьезный парень, который с уважением относился к тренерам. (Игорь Рабинер)

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