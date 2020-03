Чемпион мира-1993, легендарный российский форвард Алексей Яшин рассказал о своем бывшем партнере по «Оттаве», первом раунде-1993 Александре Дэйгле.

— Невозможно не затронуть вашу энхаэловскую карьеру. Александр Дэйгл — как вы к нему относитесь?

— Это моя молодость. Это его молодость. Мы вдвоем пришли в «Оттаву». Два высоких выбора на драфте. Меня задрафтовали первым — под вторым номером. Алекса выбрали на следующий год — под первым номером. Он был надеждой. Конечно, начало нашей карьеры было очень сложным. Результаты команды не впечатляли. Мы набирали по 30-35 очков за сезон (нынешний «Детройт», абсолютно худшая команда лиги, уже набрал 34 — прим. «СЭ»). Очень много проигрывали. Опыт еще тот. Естественно, между нами был соревновательный момент. Кто круче, кто лучше. Парень он очень-очень талантливый. Сумасшедшая скорость, чувство шайбы, бросок. Он первые 20 матчей шел по графику результативности Гретцки и Лемье. Дэйгл побил в молодежных лигах несколько рекордов. Серьезные были достижения. Я понимаю, почему вы спрашиваете про него. Почему он не стал новым Линдросом или Гретцки.

— Хотя бы Линдросом.

— Ну пророчили ему большую карьеру. Он был the Next one (следующий лучший игрок — прим. «СЭ») канадского хоккея. То есть наследник Гретцки. Я считаю, с ним вот что произошло: он получил очень серьезную травму, сломав руку. Иногда после травмы очень сложно восстановиться, в первую очередь психологически. Может быть, у него не было статистики, какую сейчас звезды выдают, но по игре на старте карьеры вопросов к нему не было. А после травмы продуктивность у него упала. Не смог себя реализовать.

— Сложилось впечатление, что он постепенно начал к хоккею относиться постольку-поскольку. Потому что достиг всего, еще толком не начав профессиональную карьеру.

— Я не думаю, что было так. Тут вопрос, идет ли у тебя все так, как ты хочешь. Он в любом случае был очень талантливым парнем. Пару лет назад мы с ветеранами «Оттавы» играли между собой, и мы с ним были в одной тройке, так он назабивал кучу голов. Он играет в Монреале в ветеранской лиге, поддерживает форму. Таланта у него хватало. Но бывают определенные моменты, когда что-то не получается. Да и то время в «Оттаве» было нелегким. Попади он в условный «Детройт», совсем по-другому все сложилось бы. А «Сенаторз» было много давления и на него, и на меня. Мы должны были вытащить команду. А это сложно.

Что же касается разных историй, их про любых хоккеистов можно найти. Кто с кем только ни встречался. Тут, мне кажется, некий защитный механизм. Когда все идет плохо, люди пытаются себя взбодрить какими-нибудь поступками. Яркой фотосессией, например. Или пойти напиться. Может быть, что-то такое с ним и происходило. Но нельзя сказать, что он всего достиг и ничего больше не хотел. Он серьезно работал на тренировках. Держал себя в форме. И в плане скоростных качеств это был один из сильнейших игроков в истории хоккея. Чем-то мне его Макдэвид напоминает. Или наоборот — Дэйгл Макдэвида. Александр был игроком плана Коннора. Обыграть, взорваться, на скорости решить момент, забить. Просто он не стал суперзвездой.

— Дэйгл по-прежнему считается главным разочарованием из первых номеров драфта.

— Потому что через это продается хоккей. Есть что обсудить. Дэйгл — главный баст (талантливый игрок, который не оправдал ожидания). (Игорь Еронко)