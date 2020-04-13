«Он был дерзким и противным». Бывший менеджер «Торонто» назвал интервью перед драфтом с Якуповым худшим в жизни

Бывший генеральный менеджер «Торонто» Брайан Бурк рассказал об интервью с российским форвардом Наилем Якуповым перед драфтом в 2012 году.

— Мы не собирались брать его, — цитирует Бурка The Score со ссылкой на подкаст «Spittin' Chiclets». — Его интервью перед драфтом было худшим в моей жизни. Просто ужасным. Почему? Он был дерзким, противным и угрюмым. Джон Лилли, один из наших скаутов, буквально воевал с ним во время интервью, так что это было не очень хорошее интервью».

На драфте 2012 года Наиль Якупов был выбран «Эдмонтоном» под общим первым номером. «Торонто» под пятым номером выбрал защитника Моргана Райлли. 26-летний россиянин провел четыре сезона в «Эдмонтоне» и еще по одному — в «Сент-Луисе» и «Колорадо». В прошедшем сезоне он играл за СКА в КХЛ.