Олимпийский чемпион Стаал назначен помощником генменеджера «Баффало»

Канадец Эрик Стаал занял пост помощника генерального менеджера «Баффало», сообщает пресс-служба клуба НХЛ.

«Когда я искал способы улучшить наш персонал, я хотел добавить в группу кого-то со свежим взглядом и с непосредственным опытом побед на всех уровнях хоккея. Эрик был одним из первых, о ком я подумал, когда изначально стал генеральным менеджером», — заявил генменеджер «Баффало» Кевин Адамс.

Адамс считает, что опыт и знания Стаала будут бесценны для «Сэйбрз».

40-летний Стаал является обладателем Кубка Стэнли 2006 года в составе «Каролины». Вместе со сборной Канады он становился чемпионом мира (2007) и олимпийским чемпионом (2010).

В сезоне-2024/25 «Баффало» занял 14-е место в Восточной конференции НХЛ и не смог выйти в плей-офф.