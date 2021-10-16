Олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал «СЭ» дебютную шайбу российского нападающего «Ванкувера» Василия Подколзина в НХЛ.

20-летний российский хоккеист отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:4 Б).

«Нападающему всегда приятно забивать. Любая шайба, особенно самая первая в лиге, придает уверенности. Дай бог, чтобы у него и дальше так складывалась судьба. Развитие Подколзина не могло пройти без заслуги его тренеров, в том числе Брагина. Его талант развили в молодежной сборной, будем наблюдать, каков будет его результат в НХЛ. Пока забил всего один гол, рано делать выводы о лидерстве в нашем молодом поколении, но у Подколзина есть все шансы, всё зависит от него», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «СЭ» Дарьей Воробьевой.

Подколзин в мае 2021-го заключил трехлетний контракт с «Кэнакс».