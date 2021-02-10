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Олимпийский чемпион Пека будет работать в системе «Вашингтона»

20:11
Майкл Пека. Фото nhl.com
Майкл Пека. Фото nhl.com
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Олимпийский чемпион Майкл Пека будет работать в системе «Вашингтона». Он занял должность тренера по развитию игроков, сообщает пресс-служба клуба.

46-летний Пека является двукратным обладателем «Селки Трофи» (приз, ежегодно вручаемый лучшему нападающему оборонительного плана в Национальной хоккейной лиге).

За свою карьеру он выступал за «Ванкувер», «Баффало», «Эдмонтон», «Торонто» и «Коламбус». Пека также выступал в составе «Айлендерс» под руководством нынешнего главного тренера «Вашингтона» Питера Лавиолетта.

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