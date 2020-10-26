Олимпийский чемпион, тренер по развитию игроков «Айлендерс» Владимир Малахов назвал сильнейших российских защитников на данный момент.

— Михаил Сергачев играет на одном уровне с Иваном Проворовым, — сказал Малахов в интервью «СЭ». — Сейчас они наши сильнейшие защитники.

— Мы восхищаемся успехами российских вратарей и нападающих, но защитников в НХЛ можем пересчитать на пальцах. С чем это связано?

— Все идет от школы и воспитания. В детстве не все хотят играть в защите — всем хочется забивать голы или встать в ворота, чтобы меньше бегать. А потом, когда броски становятся сильнее, не все идут дальше. Все начинается с раннего возраста. Наверное, мы что-то неправильно делаем. Не бывает такого, что парень играет, играет, а потом резко становится звездой. Все закладывается с детства. Плюс талант и желание развиваться. (Михаил Скрыль)

Полностью интервью с Владимиром Малаховым можно прочесть здесь.