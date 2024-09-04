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Сегодня, 10:00

Олимпийский чемпион Барабанов оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов в интервью «СЭ» оценил шансы нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. На данный момент Овечкин отстает на 42 гола.

— Овечкин побьет рекорд Гретцки?

— Думаю, что да. Надеюсь. За один сезон будет тяжеловато, но дай бог, чтоб за два сезона получилось точно.

В минувшем сезоне 38-летний нападающий в регулярном чемпионате НХЛ провел 79 матчей, забросил 31 шайбу и сделал 34 голевые передачи. В 4 играх плей-офф капитан «Кэпиталз» не отметился результативными действиями.

Александр Барабанов. «Никто не может быть ближе, чем русский человек». Интервью Барабанова — об НХЛ и возвращении домой
Александр Барабанов
Александр Овечкин
Хоккей
КХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
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