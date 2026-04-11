Кольциг: «С годами между Кросби и Овечкиным возникло взаимное уважение, потому что они особенные»
Бывший вратарь «Вашингтона» Олаф Кольциг, который был одноклубником Александра Овечкина в течение первых трех его сезонов в НХЛ, прокомментировал соперничество россиянина с Сидни Кросби из «Питтсбурга».
«Поразительно, что Ови и Кросби оправдали ожидания, а может быть, даже превзошли их. Очевидно, это два разных игрока, со своими стилями игры, но одинаково влиятельные на хоккей в НХЛ. Очевидно, что между ними существовала сильная неприязнь, когда они только начинали: канадец против русского, и кто из них лучший игрок? Но с годами между ними возникло взаимное уважение, потому что они понимают, насколько они особенные и насколько особенным было соперничество между «Питтсбургом» и «Вашингтоном» на протяжении многих лет», — приводит официальный сайт лиги Кольцига.
Кросби является рекордсменом «Питтсбурга» по набранным очкам — 1761 (654+1107) в 1419 матчах. Овечкин является рекордсменом НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах — 928.
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|12
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|4
|16
|2
|Миннесота
|12
|7
|5
|16
|3
|Даллас
|10
|6
|4
|13
|4
|Колорадо
|11
|6
|5
|13
|5
|Виннипег
|10
|4
|6
|11
|6
|Сент-Луис
|11
|5
|6
|11
|7
|Нэшвилл
|10
|3
|7
|10
|8
|Чикаго
|11
|3
|8
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|11
|8
|3
|17
|2
|Вегас
|13
|8
|5
|17
|3
|Сиэтл
|12
|7
|5
|15
|4
|Сан-Хосе
|12
|6
|6
|13
|5
|Анахайм
|11
|5
|6
|10
|6
|Калгари
|10
|4
|6
|8
|7
|Лос-Анджелес
|9
|2
|7
|6
|8
|Ванкувер
|12
|2
|10
|5
|26.10
|01:00
|Даллас – Айлендерс
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|02:00
|Виннипег – Монреаль
|- : -
|26.10
|03:00
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|26.10
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|Ванкувер – Миннесота
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