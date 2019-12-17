Олаф Колциг: «Из Самсонова вырастет по-настоящему элитный голкипер»

Известный в прошлом вратарь «Вашингтона» Олаф Колциг поделился мнением о россиянине Илье Самсонове. Он стал первой звездой встречи с «Тампа-Бэй» (5:2).

— У меня нет сомнений, что Самсонов способен стать номером один в команде НХЛ. Более того, из него с большой вероятностью вырастет по-настоящему элитный голкипер, — приводит слова Колцига российская версия официального сайта НХЛ. — Его поведение в воротах, габариты, мастерство — все говорит о звездном потенциале. И он продолжает учиться и прогрессировать. К примеру, Илья уже не так агрессивен при выходах из ворот, как это свойственно европейским вратарям, поскольку на маленьких площадках это чревато потерей позиции. Он явно растет.

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