«Оказывается, у меня есть антитела». Овечкин о коронавирусе

Нападающий «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин в эфире программы Тины Канделаки «Спецгость» рассказал, как переболел коронавирусом.

— Ну, вакцинируйтесь. Я всем говорю. Я вакцинировалась, — сказала Канделаки.

— Я сделал. Оказывается, у меня есть антитела.

— Ну так и шикарно. Получается, бессимптомно переболел. И вакцинировался.

— Нет.

— Не вакцинировался? Надо сейчас следить за антителами. Потому что они могут упасть.

— Ну, посмотрим.

— Ну, тьфу-тьфу-тьфу, дай бог, чтобы так и было.

— Да.