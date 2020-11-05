«Оказывается, у меня есть антитела». Овечкин о коронавирусе
19:06
Нападающий «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин в эфире программы Тины Канделаки «Спецгость» рассказал, как переболел коронавирусом.
— Ну, вакцинируйтесь. Я всем говорю. Я вакцинировалась, — сказала Канделаки.
— Я сделал. Оказывается, у меня есть антитела.
— Ну так и шикарно. Получается, бессимптомно переболел. И вакцинировался.
— Нет.
— Не вакцинировался? Надо сейчас следить за антителами. Потому что они могут упасть.
— Ну, посмотрим.
— Ну, тьфу-тьфу-тьфу, дай бог, чтобы так и было.
— Да.
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