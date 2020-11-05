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«Оказывается, у меня есть антитела». Овечкин о коронавирусе

19:06
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Нападающий «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин в эфире программы Тины Канделаки «Спецгость» рассказал, как переболел коронавирусом.

 — Ну, вакцинируйтесь. Я всем говорю. Я вакцинировалась, — сказала Канделаки.

— Я сделал. Оказывается, у меня есть антитела.

— Ну так и шикарно. Получается, бессимптомно переболел. И вакцинировался.

—  Нет.

— Не вакцинировался? Надо сейчас следить за антителами. Потому что они могут упасть.

— Ну, посмотрим.

— Ну, тьфу-тьфу-тьфу, дай бог, чтобы так и было.

 — Да.

Дополнительная информация:

https://rtvi.com/spetsgost/aleksandr-ovechkin/

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