Охотюк выбыл на несколько недель из-за операции на пальце
16:05
Защитник системы «Нью-Джерси» Никита Охотюк выбыл на 6-8 недель. Ему была сделана операция из-за перелома указательного пальца, сообщает Twitter «Девилз».
Охотюк выступает в юниорской лиге Онтарио за «Оттаву 67». В прошлом сезоне 18-летний уроженец Челябинска провел в ОХЛ 56 матчей и набрал 17 (5+12) очков.
«Дьяволы» выбрали Охотюка на драфте-2019 под общим 61-м номером во втором раунде.
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