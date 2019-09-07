Охотюк выбыл на несколько недель из-за операции на пальце

Защитник системы «Нью-Джерси» Никита Охотюк выбыл на 6-8 недель. Ему была сделана операция из-за перелома указательного пальца, сообщает Twitter «Девилз».

Охотюк выступает в юниорской лиге Онтарио за «Оттаву 67». В прошлом сезоне 18-летний уроженец Челябинска провел в ОХЛ 56 матчей и набрал 17 (5+12) очков.

«Дьяволы» выбрали Охотюка на драфте-2019 под общим 61-м номером во втором раунде.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков