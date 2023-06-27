Охотюк поделился эмоциями от игры в НХЛ
Защитник «Сан-Хосе» Никита Охотюк поделился эмоциями от игры в НХЛ.
«Игра против Овечкина? Это был один из моих первых матчей в НХЛ. Думал о том, что раньше, когда я был ребенком, смотрел за игрой Овечкина, а теперь выхожу против него на лед. Но уже по ходу матча начал играть в свою игру. В один момент он попытался сделать против меня силовой прием. Я его увидел и был готов, но почувствовал мощь. У «Вашингтона» был сильный состав с Евгением Кузнецовым и Ти Джеем Оши, и было интересно против них играть. Когда на трибунах по 15-20 тысяч человек, чувствуешь адреналин. Уже на разминке стоят, кричат, хлопают по стеклам. Делают плакаты с твоим именем, на которых предлагают сыграть в цуефа. Если я выиграю, то получаю Skittles или M&M's. Если проиграю, то даю шайбу», — приводит слова Охотюка «РБ Спорт».
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
|4 - 1
|1/2 финала
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Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
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Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
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Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
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Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
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Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|14.06
|03:00
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Вегас – Флорида
|9 : 3