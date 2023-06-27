Охотюк поделился эмоциями от игры в НХЛ

Защитник «Сан-Хосе» Никита Охотюк поделился эмоциями от игры в НХЛ.

«Игра против Овечкина? Это был один из моих первых матчей в НХЛ. Думал о том, что раньше, когда я был ребенком, смотрел за игрой Овечкина, а теперь выхожу против него на лед. Но уже по ходу матча начал играть в свою игру. В один момент он попытался сделать против меня силовой прием. Я его увидел и был готов, но почувствовал мощь. У «Вашингтона» был сильный состав с Евгением Кузнецовым и Ти Джеем Оши, и было интересно против них играть. Когда на трибунах по 15-20 тысяч человек, чувствуешь адреналин. Уже на разминке стоят, кричат, хлопают по стеклам. Делают плакаты с твоим именем, на которых предлагают сыграть в цуефа. Если я выиграю, то получаю Skittles или M&M's. Если проиграю, то даю шайбу», — приводит слова Охотюка «РБ Спорт».