Охотюк и Александров выбраны "Нью-Джерси" и "Сент-Луисом" во втором раунде

Российский защитник из системы "Трактора" Никита Охотюк, уже два года выступающий в OHL, выбрал "Нью-Джерси" во втором раунде драфта под общим 61-м номером. В прошлом сезоне за "Оттаву 67" он провел 56 матчей и набрал 17 (2+15) очков. В плей-офф на его счету 18 матчей и 2 (1+1) очка.

Сразу после него, под 62-м номером, "Сент-Луисом" выбран 18-летний российский нападающий из лиги QMJHL Никита Александров. В 64 матчах за "Шарлоттаун" в прошлом сезоне он набрал 61 (27+34) очка. В плей-офф он провел 6 матчей и набрал 7 (4+3) очка.