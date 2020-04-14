«Офигел от хита Овечкина». Зубрус рассказал, как русский форвард разбил стекло в первой смене в НХЛ

Экс-форвард «Вашингтона» Дайнюс Зубрус дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего рассказал о реакции команды на разбитое Александром Овечкиным стекло в одной из своих первых смен.

— В тренировочном лагере Овечкин быстро влился в коллектив? И на льду, и в раздевалке?

— Да вообще не помню проблем. Он по натуре такой человек, что с ним легко. Ему хотелось общаться с людьми, он и сам любил пошутить, и не обижался, когда над ним шутили.

Как складывались матчи в тренинг-кемпе — не помню, зато отлично помню одну из его первых смен в НХЛ против «Коламбуса». Он бежал за человеком (защитником Радославом Сухи. — Прим. И.Р.) в форчек — и так вбил его в борт, что заградительное стекло разлетелось!

— Это была даже первая смена, 38-я секунда.

— Точно! В тот момент я понял, что это очень необычный для России и вообще Европы игрок. И в силовую может сыграть, и гол забить, и отдать, и обыграть... Силовая часть игры у него есть — и, более того, она ему нравится. Для НХЛ это очень хорошо.

Саша еще в чем молодец? Когда что-то не получается на льду, иногда нужно в кого-то воткнуться. Или даже чтобы в тебя воткнулись. Силовые приемы помогают включиться в игру. Мы иногда об этом говорили, что иногда даже такие моменты, а не голы, меняют игру. И он порой сам ощущал, что это ему нужно. Ловил кого-то — и перебрасывал через борт, чтобы лучше себя почувствовать.

— Команда офигела, когда это разлетевшееся стекло увидела?

— Думаю, да. Других не спрашивал, но я точно офигел. Мы на скамейке смеялись после этого — вот как парень возбудился от дебюта в НХЛ! Обычно европейцы — это чистые технари. А тут как дал — человек стекло разбил и сам чуть через него не улетел. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Зубруса — здесь