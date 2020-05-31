«Официанты в масках и перчатках, всех сажают через стол». Жена Малкина рассказала об открытии ресторанов в США

Анна Кастерова, жена форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина, в интервью «СЭ» рассказала о ситуации с пандемией коронавируса в США.

— А как обстоят дела с эпидемиологической ситуацией в Питтсбурге?

— Насколько я знаю, пока ничего не меняется. Все ограничения остаются. В Майами уже попроще. Хотя зараженных меньше не стало. Здесь открываются рестораны, магазины, пляжи и парки. Официанты в масках и в перчатках, всех сажают через стол. Но жизнь возвращается в прежнее русло.

— Какое у Жени было настроение по ходу пандемии?

— Удивительно, но в период регулярного чемпионата я видела больше инертных настроений. Думала, на карантине нам будет непросто, учитывая его горячий характер. Но сейчас он — лучик света в нашей семье, который постоянно поднимает нам настроение. Психологических перепадов я за ним не замечала. Он нас бережет. (Игорь Рабинер)

Первую часть интервью с Кастеровой читайте здесь