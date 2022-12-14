Видео 800-го гола Овечкина в НХЛ

Официальный сайт НХЛ опубликовал видео 800-го гола нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

Российский форвард стал третьим игроком в истории НХЛ с таким показателем.

После забитого гола все игроки «Вашингтона» высыпали на лед, чтобы поздравить Овечкина.

После матча игроки «Вашингтона» облили россиянина пивом в раздевалке.

Ранее Овечкин побил рекорд НХЛ, забив 136-й первый гол в матче и стал третьим игроком в истории лиги по количеству хет-триков среди крайних нападающих.